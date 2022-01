Jetzt schon den Urlaub planen : Ferien und Feiertage im Saarland 2022 – ein Überblick

Service Saarbrücken Wann sind 2022 Ferien und Feiertage im Saarland? Ob Ostern, Pfingsten, Sommerferien oder Weihnachtsferien – alle Kalenderdaten in der Übersicht.

Die beste Zeit des Jahres ist bekanntlich die Ferienzeit. Damit Sie Ihren Urlaub optimal planen können, haben wir die Schulferien im Saarland für Sie aufgelistet.

Alle Bundesländer in Deutschland haben sich auf einheitliche Regeln für die Ferien geeinigt. So beträgt die gesamte Dauer 75 Tage, wobei die Samstage der Ferienwochen mit eingerechnet werden. Die Sonntage und Feiertage in der Ferienzeit werden hingegen nicht mitgezählt.

Ferien in Saarland 2022

Winterferien 2022: 21. Februar bis 1. März

Osterferien 2022: 14. April bis 22. April

Pfingstferien 2022: 7. Juni bis 10. Juni

Sommerferien 2022: 25. Juli bis 2. September

Herbstferien 2022: 18. Oktober bis 29. Oktober

Weihnachtsferien 2022: 23. Dezember bis 3. Januar 2023

Wann beginnen die Sommerferien 2022 im Saarland?

Die genauen Termine für die Herbstferien, Weihnachtsferien, Winterferien und Osterferien kann das Bundesland Saarland festlegen. Die Sommerferien sind hingegen eine Besonderheit: Die Kultusministerkonferenz übernimmt hier die Planung für die Bundesländer. Damit wird verhindert, dass in ganz Deutschland gleichzeitig Sommerferien stattfinden. Die unterschiedlichen Ferien-Termine sollen dem Tourismus zugutekommen und den Reiseverkehr entzerren. Im Saarland starten die Sommerferien 2022 am 25. Juli.

Nordrhein-Westfalen gehört mit einem Sommerferienbeginn am 27. Juni zu den Frühstartern. Am 4. Juli folgt Mecklenburg-Vorpommern. Die Schüler in Berlin, Brandenburg und Hamburg starten am 7. Juli in die Sommerferien

Nur eine Woche später, am 14. Juli geht es auch für Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt in die Ferien, in Thüringen am 18. Juli. Im Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz müssen die Schüler bis zum 25. Juli ausharren, in Baden-Württemberg bis zum 28. Juli. Noch etwas später startet Bayern in die Sommerferien. Hier haben die Schüler erst ab dem 1. August frei.

Wie viele Feiertage gibt es 2022 im Saarland?

Das Saarland hat in diesem Jahr 14 gesetzliche Feiertage. Hiervon fallen vier auf einen Sonntag, fünf auf einen Montag, einer auf einen Dienstag, zwei auf einen Donnerstag, einer auf einen Freitag und einer auf einen Samstag.

Ein Brückentag ist ein Arbeitstag zwischen zwei freien Tagen. Wenn also an einem Dienstag ein Feiertag ist, dann ist der Montag der Brückentag. Nimmt man an diesem Brückentage Urlaub, hat man mit dem Wochenende insgesamt vier Tage frei. Mit der richtigen Planung können Sie Ihre Urlaubstage 2022 sogar verdoppeln.

Feiertage im Saarland 2022