Kostenpflichtiger Inhalt: Neunkirchen : Furpach will Straße nicht nach Sterneköchin benennen

Margarethe Bacher ist als Küchenchefin im Saarland unvergessen. Foto: BECKER&BREDEL/bub

Neunkirchen In Neunkirchen bleiben Straßennamen fast Männersache. Eine Stichstraße in Furpach wird An der Sandgrube heißen - und nicht nach Sterneköchin Margarethe Bacher.