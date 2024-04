Ranking von ausländischen Gästen Das sind die 100 beliebtesten Reiseziele in Deutschland – Ort aus dem Saarland dabei

Frankfurt am Main · Die Deutsche Zentrale für Tourismus hat ausländische Gäste gefragt, welches ihre beliebtesten Reiseziele in Deutschland sind. In die Top 100 schaffte es auch ein Ort aus dem Saarland.

18.04.2024 , 20:16 Uhr

Der Europa Park Rust und Rothenburg ob der Tauber zählen zu den beliebtesten Reiseziele ausländischer Gäste in Deutschland. Foto: Rothenburg ob der Tauber (Robby Lorenz) / Europa Park (dpa / Annette Riedl)

Von Rüdiger Fröhlich Seitenmanager und Online-Redakteur