Serie Der Mensch und sein(e) Tier(e) Vogelfreund Rolf Klein hat das Fernglas immer dabei

Über 300 Vogelarten wurden bisher im Saarland gesichtet – 282 davon hat Klein selbst beobachtet. „Es ist das ganze Jahr spannend“, betont der Experte. „Jeden Tag kann man eine Überraschung erleben.“ Dazu braucht man allerdings Geduld. Und das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. So wie vor etwa 15 Jahren, als Klein im Nachbarort nach Helfern für die Biringer Kirmes suchte. Auf dem Rückweg sah er plötzlich vier mächtige Gänsegeier, die ein Gewitter zur Landung gezwungen hatte. Ausgerechnet an dem Tag hatte der Vogelfreund kein Fernglas dabei. Er eilte heim, um es zu holen. Und hatte Glück. Als er zurückkam, saß das Quartett immer noch auf einem Obstbaum. „Seit dem Tag habe ich mein Fernglas immer dabei“, versichert Klein. Er besitzt auch ein Mini-Exemplar, das in jede Hosentasche passt.