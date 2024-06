Mehr Aufmerksamkeit für Organspende Ein Statement, das unter die Haut geht: Das ist der Hintergrund der Tattoo-Aktion am Knappschaftsklinikum

Ein Kreis und zwei zueinander verschobene Halbkreise bilden ein Symbol für die Zustimmung, die eigenen Organe nach dem Tod zu spenden: Der Kreis steht für das O, der Halbkreis für das D des englischen Begriffs „organ donor“, auf Deutsch „Organspender“. Dieses Symbol ließen sich knapp 50 Mitarbeitende des Knappschaftsklinikums Saar am vergangenen Freitag, dem Vortag des bundesweiten Tags der Organspende, tätowieren. Dafür kam das Tattoo-Studio „Color of Pain“ aus Saarbrücken-Herrensohr in die Klinikstandorte Sulzbach und Püttlingen.