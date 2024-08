Neun Nominierte Deutschlands Naturwunder 2024 nominiert – diese Attraktion aus dem Saarland ist dabei

Zu Wahl stehen „faszinierende Naturphänomene und beeindruckende Naturereignisse“, so die Stiftung in ihrem Aufruf zur diesjährigen Naturwunderwahl. Diese beeindruckten nicht nur durch ihre außergewöhnliche Schönheit, Einzigartigkeit oder Seltenheit - die malerischen Landschaften und wertvollen Ökosysteme seien darüber hinaus auch wichtige Rückzugsorte für seltene Tier- und Pflanzenarten. Und: sie liegen jeweils an den Routen eines deutschen Wanderwegs, können also beim Wandern erlebt und bewundert werden.