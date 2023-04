Bistum reagiert auf Fall Dillinger „Wir fanden ihn alle eklig“ – mutmaßliche Opfer des Missbrauchs-Pfarrers melden sich

Das Bistum Trier will den Fall Edmund Dillinger also umfassend aufarbeiten – offenbar waren es neben der Berichterstattung in den Medien vor allem Reaktionen von Missbrauchsopfern, die bei Bischof Stephan Ackermann den Entschluss reifen ließen, auf die Dimension des Falls zu reagieren und Generalvikar Ulrich von Plettenberg mit der Aufklärung zu beauftragen. Der bestätigte: „Im Moment erreichen uns viele neue Informationen und Hinweise, die wir zunächst auswerten und zusammenführen müssen.“ Er kündigte an, regelmäßig zu informieren.