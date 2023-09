„40 Jahre Modern Talking“-Tour Dieter Bohlen kommt ins Saarland

Das erste Konzert soll am 19. Juli auf der Seebühne in Bremen stattfinden. Die neue Tour steht unter dem Motto: „40 Jahre Modern Talking“. Dieter Bohlen und seine Band werden den Fans laut Veranstalter Klassiker wie „You're my heart, your my soul“, „Brother Louie“ oder „Cheri Cheri Lady“ präsentieren. Der Ticketvorverkauf startet am Montag, 18. September 2023, um 10 Uhr.