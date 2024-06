Teilweise kostenlos Open-Air-Kino im Saarland 2024 – alle Termine im Überblick

Mitte August startet das Open-Air-Kino in Dillingen mit drei Terminen. Am Mittwoch, 14. August, wird der schwarz-weiße Klassiker „Der dritte Mann“ von 1949 gezeigt. Der Film erzählt die Geschichte eines amerikanischen Autors, der in der Nachkriegszeit nach Wien reist und dort immer tiefer in die Kriminalität hineingezogen wird. Am Donnerstag, 15. August, geht es weiter mit der Musical-Komödie „Blues Brothers“ aus den 1980er Jahren, in der zwei Brüder versuchen, ihr altes Waisenhaus zu retten.