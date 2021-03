Junge Menschen und Corona : „Hab’ schon lange nicht mehr gelacht...“

Saarbrücken Einsam, depressiv und resigniert: Eine Umfrage unter 170 Jugendlichen, die früher regelmäßig Jugendzentren besuchten, zeigt die Verheerungen, die die Kontaktbeschränkungen unter jungen Menschen anrichten.

In einer Online-Befragung hat der Verband saarländischer Jugendzentren in Selbstverwaltung („juz-united“) junge Leute zu den Auswirkungen der Einschränkungen durch die Corona-Krise befragt. Dabei habe sich „ein erschreckendes Bild der Lebenssituation Jugendlicher“ abgezeichnet, so Geschäftsführer Theo Koch. Die 170 Befragten im Alter zwischen zwölf und 29 Jahren aus selbstorganisierten Jugendtreffs gaben unter anderem an, sich sowohl von ihren Freunden als auch von ihrer Familie sozial isoliert und einsam zu fühlen.

Zu den Antworten der Jugendlichen gehören Aussagen wie „Mein einziger sozialer Kontakt ist mein Hund“, „Jeder Tag fühlt sich ähnlich bis gleich an“ und „Ich fühle mich leer und absolut nicht mehr glücklich. Hab‘ schon lange nicht mehr gelacht.“ Die Befragung unterstreiche in erschütternder Weise, was wissenschaftliche Studien über die prekäre Lebenssituation von Jugendlichen herausgefunden haben, nach denen ein Drittel der mittlerweile psychische Auffälligkeiten zeigte, erklärt Koch und ergänzt: „Zukunftsängste und Depressionen nehmen aufgrund der Restriktionen ein beängstigendes Ausmaß an.“

Die Kinderpsychiaterin Eva Möhler hat Tipps für Eltern zur Stressprävention in Corona-Zeiten mit erarbeitet, die im Internet unter www.startyourway.de zu finden sind. Dort gibt es auch Infos zu einem Programm, das einige Schulen schon genutzt haben und das ab April zudem in der Lehrer-Fortbildung eingesetzt werden soll.

Für Eva Möhler, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Saarland, steht fest: „Der Geschäftsführer hat rundum recht, unsere Jugend ist hochbelastet und in ihren Entwicklungs-Möglichkeiten maximal beschnitten. Kindliche Basisbedürfnisse wie sozialer Kontakt waren so lange unerfüllt.“ Dabei sei die so genannte Peer-Group, also die Gruppe von Gleichaltrigen mit großem Einfluss, der sich ein Individuum zugehörig fühlt, kein „Luxus-Party-Spaß“, sondern eine ganz essentielle Verbindung, ohne die die Ablösung aus dem Elternhaus nicht funktioniere.