Kurzfilmprogramm zur Euro 2024 Kurzfilm-Programm „On Screen“ in Saarbrücken: König Fußball, das Kino und eine Überraschung auf Kassette

Dass der Fußball einen Einfluss auf die Kultur hat, macht sich vor allem in der Literatur bemerkbar – man denke nur an Nick Hornbys „Fever Pitch“, in dem der englische Erfolgsautor seine Liebe zum FC Arsenal beschreibt. In der Musik gibt es einige Fußball-Songs – oder Stücke, die sich der Sport zu eigen gemacht hat, wie „You’ll Never Walk Alone“.