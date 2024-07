Nach Recherchen des ZDF-Magazins „frontal“ Luksic zieht Konsequenzen: Schirmherrschaft für Kraftstoff-Kampagne ausgesetzt

Verkehrs-Staatssekretär Oliver Luksic (FDP) lässt nach Vorwürfen gegen den Automobilclub Mobil in Deutschland die Schirmherrschaft für eine Kraftstoff-Kampagne des Vereins ruhen. Das Bundesverkehrsministerium führte dazu Recherchen des ZDF-Magazins „frontal“ an. Demnach soll der Club in einer Präsentation für die Kampagne „HVO100 goes Germany“ damit geworben haben, gegen Bezahlung Termine mit der Leitungsebene des Ministeriums zu vermitteln. Der Automobilclub wies die Vorwürfe zurück.