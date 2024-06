Olaf Scholz stellt sich den Fragen der Saarländer 100 SZ-Leser können mit dem Bundeskanzler in Saarbrücken diskutieren

Beim Kanzlergespräch haben Bürgerinnen und Bürger in einem moderierten Dialog rund 90 Minuten die Möglichkeit, Olaf Scholz Fragen zu stellen. „Der Bundeskanzler möchte dabei erfahren, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt, von ihren Anliegen und Erwartungen an die Politik hören und auf ihre Fragen antworten. Es geht um gegenseitiges Zuhören, Wertschätzung und Offenheit.“, so das Bundespresseamt. Alle Themen könnten angesprochen und alles dürfe gefragt werden. Seit Sommer 2022 bereise Scholz dazu die 16 Bundesländer, um vor Ort ins Gespräch zu kommen. Saarbrücken ist die 14. Station des Kanzlergesprächs.