Bundeskanzler Olaf Scholz in Saarbrücken „Die deutsche Automobilindustrie ist wieder auf dem Weg zur Weltspitze“

Seine Welt ist eine weite. Auch am Mittwochabend in Saarbrücken. Draußen vor der Congresshalle protestieren etwa 20 Palästinenser gegen den Krieg in ihrem Land. Drinnen, im lichtdurchfluteten Saal West, mit Blick auf die Saar, nennt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den 150 Teilnehmern des „Kanzlergesprächs“ zum Beispiel die Zahlen der gefallenen Russen im Angriffskrieg gegen die Ukraine. „Es sind nach unseren Informationen, so genau weiß man das nicht, 350 000 russische Soldaten entweder gestorben oder schwer verletzt worden“, sagt der Kanzler. „Und jeden Tag kommen 1000 oder mehr dazu.“ Das sei „brutal, auch gegenüber dem eigenen Volk“. Und das alles „nur für den größten Traum eines einzelnen Mannes“. Für den (v)erbitterten Kampf des russischen Präsidenten Wladimir Putin um ein „paar zusätzliche Quadratmeter“ für Russland.