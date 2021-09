Veranstalter legen los : Nach Corona-Zwangspause – Hier können sich Saarländer auf Oktoberfeste freuen

Saarbrücken Lange haben sich Feierlustige gedulden müssen. Doch mit dem Impffortschrift treten Lockerungen in Kraft. Außerdem greifen Hygienekonzepte, damit Saarländer wieder gemeinsam feiern können. Hier einige Veranstaltungen, die in den Startlöchern stehen.

Schausteller, Musiker und nicht zuletzt Kunden mussten lange darauf verzichten. Jetzt aber geht’s los. Der Impffortschritt und damit einhergehende Lockerungen machen es möglich, dass Menschen im Saarland wieder zusammen feiern können. Damit stehen auch die ersten Oktoberfeste an. ● Das Saarbrücker Oktoberfest startet an Freitag, 24. September, auf gewohntem Terrain wie vor der Corona-Krise: auf den Burbacher Saar-Terrassen. Nach Angaben der Stadtpressestelle sind bis Montag, 4. Oktober, knapp 40 Schausteller vor Ort. Am Donnerstag, 30. September, ist Familientag. Dann gilt der halbe Preis auf den Karussells. Am Eröffnungstag öffnet das Gelände um 17 Uhr. Bis Mitternacht steht Feierlustigen das Oktoberfest bereit. Die sonstigen Öffnungszeiten: freitags und samstags 14 Uhr bis Mitternacht. An den übrigen Wochentagen ist um 23 Uhr Feierabend.

90er-Oktoberfest heißt es am Freitag, 8. Oktober mit DJ Chris Nitro. Kölsche Töne bringt die Kultband Räuber am Samstag, 9. Oktober mit. Ein ganz anderes Musikgenre vertreten DJs am Freitag, 15. Oktober beim Electronic-Waldgeflüster. Wieder zünftig geht’s am Samstag, 16. Oktober mit Die Grafenberger und Firma Holunder weiter. Blasmusik mit der Brass Band aus Ludweiler sowie dem Fanfarencorps Völklingen steht am Freitag, 22. Oktober, an. Mallorca-Party heißt es am Samstag, 23. Oktober mit Mia Julia und Lorenz Büffel. Und weil`s so schön war, lädt der Veranstalter am Freitag, 29. Oktober, zur zweiten Mallorca-Wiesn. Den Abschluss machen die Partyhexen und nochmals Firma Holunder am Samstag, 30. Oktober.