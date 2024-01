Umfrage der Landeselternvertretung Gymnasien Ohrfeige für Saar-Bildungsministerin Streichert-Clivot: Viele Eltern bewerten ihre Arbeit als schlecht

Nicht zwingend zu erwarten war die vergleichsweise hohe Eltern-Akzeptanz, was die Anzahl der Leistungsnachweise (81 Prozent hält sie für angemessen) und die Transparenz der Notengebung an Gymnasien angeht (nur 15 Prozent hegen hier Bedenken). Die Frage, ob „das Sitzenbleiben am Gymnasium nach Klassenstufe 6 abgeschafft werden soll“ (bislang nur im Übergang in Klasse 6), verneinen gut acht von zehn der Befragten – ein eindeutiges Votum. Ähnlich klar fällt das Bild in der Frage aus, wer beim Übergang von der Grundschule in weiterführende Schulen (Gymnasien vs. Gemeinschaftsschulen) die Entscheidungskompetenz haben soll: Fast Dreiviertel sprechen sich gegen die mittlerweile gängige Praxis im Saarland aus, dass Eltern dies alleine entscheiden sollen. Sie befürworten die alte „Grundschulempfehlung“ bzw. standardisierte Tests.