Teils große Preisunterschiede : Ölpreis legt wieder zu – das sind die aktuellen Spritpreise im Saarland

Foto: dpa/Carsten Koall

Seit Tagen zahlen Autofahrer an den Tankstellen im Saarland hohe Preise für Benzin und Diesel. Eine echte Entspannung scheint nicht in Sicht. Der aktuelle Überblick.

Die Ölpreise sind am Montagmorgen weiter gestiegen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 111,58 US-Dollar. Das waren 3,65 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3,69 Dollar auf 108,39 Dollar.

Für Preisauftrieb sorgen neue Unsicherheiten in der globalen Rohölversorgung. Am Wochenende hatten jemenitische Huthi-Rebellen verschiedene Ziele in Saudi-Arabien angegriffen, darunter Anlagen des staatlichen Ölkonzerns Aramco. Saudi-Arabien ist eines der weltgrößten Erdölförderländer. Wegen des Ukraine-Kriegs ist die Lage am Ölmarkt ohnehin sehr angespannt, da Russland ein großer Förderer und Exporteur von Erdöl ist.

Das sind die günstigsten Tankstellen im Saarland

Am Montag lag der Durchschnittspreis für einen Liter Diesel im Saarland laut clever-tanken.de bei 2,18 Euro. Super E10 kostete im Schnitt um die 2,06 Euro. Die günstigste Tankstelle für Diesel im Saarland ist laut ADAC derzeit die BFT-Tankstelle in Wadgassen. Hier kostet der Liter 2,06 Euro. Beim Kraftstoff E10 schneidet die T-Tankstelle in Saarbrücken am besten ab, mit einem Preis von 1,98 Euro pro Liter.

Saarland: Das sind die Tankpreise Preise in den Städten

In den größeren Städten im Saarland gibt es teilweise Preisunterschiede von fünf Cent pro Liter Kraftstoff. Hier ein Überblick über die Benzin- und Dieselpreise am Montag in ausgewählten Städten (Quelle: clever-tanken.de)