Patientin monatelang im Unklaren : Eine Odyssee durch Arztpraxen und Kliniken

In den Notaufnahmen der Krankenhäuser müssen Patienten in Lebensgefahr sowie schwere Fälle vorgezogen werden. Das kann zu längeren Wartezeiten für andere Patienten führen. Nicht selten ist der Ärger darüber groß. Unzufriedene Patienten können darüber mit dem Personal sogar in heftigen Streit geraten. Foto: Getty Images/vm

Dudweiler Kann man es auf Corona schieben, wenn kranken Menschen mit starken Beschwerden monatelang nicht richtig geholfen wird? Oder sind Patienten in Corona-Zeiten überempfindlich?

Von Martin Lindemann

Esther Schmidt (Name von der Red. geändert) litt Anfang Juni 2021 unter einer Zahnentzündung. Ihr Zahnarzt verschrieb ihr Penicillin. Die Patientin reagierte auf dieses Antibiotikum allergisch. Je mehr Arznei sie zu sich nahm, desto stärker machten sich andere Beschwerden bemerkbar. Nach einer Woche wurde die 56 Jahre alte Frau mitten in der Arbeit in einem Büro in Bexbach plötzlich krank. „Richtig schlimm. Ich habe einen breitflächigen Hautausschlag am ganzen Körper bekommen, mein Hals ist zugeschwollen und ich konnte nicht mehr richtig schlucken“, berichtet Schmidt. Sie rief einen Allergologen vor Ort an. „Ich wurde jedoch abgewiesen. In der Praxis werde derzeit nur gegen Corona geimpft, man könne keine anderen Patienten behandeln.“ Man habe ihr geraten, ins Krankenhaus St. Ingbert zu fahren, berichtet Esther Schmidt.

Dort fuhr sie dann hin. „Inzwischen war mein Hals fast ganz zu, der Ausschlag war noch schlimmer geworden“, berichtet die Frau. „Ich dachte, dass ich mindestens für eine Nacht stationär aufgenommen und beobachtet würde. Doch ich bekam eine Cortison-Infusion und wurde danach nach Hause geschickt.“ In den Stunden nach dieser Behandlung klangen die allergischen Symptome tatsächlich ab.

Am kommenden Tag jedoch verschlechterte sich ihr Zustand wieder deutlich. Esther Schmidt, die in Dudweiler wohnt, suchte ihre Hausärztin auf, die ihr ein Antiallergikum verordnete. „Das hat zunächst nicht geholfen“, sagt die Patientin. In den nächsten drei Tagen musste sie ständig brechen, „selbst den Tee konnte ich nicht bei mir behalten“. Weil sie sich auch kaum auf den Beinen halten konnte, musste sie sich ins Bett legen. Sonntags hat sie dann die Notdienst-Hotline angerufen. „Ich wurde in die Klinik nach Sulzbach geschickt. Mein Sohn hat mich hingefahren“, berichtet Schmidt. „Was machen in einem solchen Fall denn Leute, die keine Kinder haben?“

Ihr Sohn, der als Krankenpfleger arbeitet, war aufgrund seiner Erfahrung der festen Überzeugung, dass seine Mutter in der Klinik stationär aufgenommen werde. „In der Notaufnahme musste ich lange warten“, sagt Schmidt, „obwohl außer mir nur zwei andere Frauen dort saßen“. Ihr Sohn fuhr daher wieder nach Hause. Als sie den diensthabenden Arzt aufgesucht habe, um ihre Daten abzugeben, habe der junge Mediziner sie angeschrien, sie habe doch gar nichts, berichtet Schmidt. Selbst als sie ihren Mund-Nasen-Schutz herunterzogen habe, um ihre geschwollenen Lippen zu zeigen, habe der Arzt von einer Allergie nichts wissen wollen. „Er sagte zu mir, es sei nur versäumt worden, mir Magentabletten zu verschreiben“, erzählt Schmidt. Eine anwesende Ärztin habe ihr dann geraten, wegen der andauernden Brechattacken Magentabletten zu kaufen. Die habe sie sich später in der Notdienstapotheke auch besorgt.

„Durch diese Tabletten hat sich mein Zustand aber nochmals verschlimmert“, sagt Esther Schmidt. Zwei Tage habe sie im Bett liegen müssen und sei für vier Wochen krankgeschrieben worden. Trotz des Antiallergikums klangen ihre Beschwerden nur langsam ab. Im September setzten auch noch Ohnmachtsanfälle ein, „immer wieder, alle paar Tage“. Ihre Hausärztin sah keinen Zusammenhang mit dem Antiallergie-Medikament.

Esther Schmidt hat sich bei der Klinik in Sulzbach über die Behandlung beschwert. Im Antwortschreiben des Krankenhaus-Beschwerdemanagements heißt es unter anderem: „Der Mitarbeiter bedauert die Ihnen gegenüber im Stress gezeigte Reaktion zutiefst und wurde um einen sensibleren Umgang mit Patienten und Angehörigen gebeten. Es tut uns leid, dass Sie uns durch den Umgangston des Mitarbeiters negativ in Erinnerung behalten. Hierfür möchten wir uns entschuldigen. Leider prägt sich Negatives eher ein als Positives.“

Auf Anfrage der SZ sagte ein Klinik-Sprecher, in der betreffenden Nacht seien viele Notfallpatienten dagewesen. Die Ärzte seien im Stress gewesen. Esther Schmidt sei nach ärztlicher Begutachtung „als eher nicht dringliche Hausarztpatientin“ eingestuft worden. Da das vermutlich mit ihrer eigenen Einschätzung nicht übereinstimmt habe, sei vielleicht der Disput mit dem Arzt an der Anmeldung im Wartebereich entstanden. „Er ist hier als ruhiger und besonnener Mensch bekannt“, sagt der Sprecher. Im Beschwerdebrief habe Frau Schmidt angegeben, sich wegen der Maskenpflicht nur 20 Minuten im Wartebereich ausgehalten zu haben. Dann sei sie nach eigenen Angaben zu einer „Notapotheke“ gefahren, um sich mit ihren Medikamenten einzudecken, sagt der Krankenhaus-Sprecher.

Esther Schmidt kehrte trotz anhaltender Beschwerden im Oktober ins Büro zurück. Als sie dort in Ohnmacht fiel, wurde sie ins Diakonie-Krankenhaus nach Neunkirchen gebracht. Untersuchungen in der Abteilung für Innere Medizin erbrachten keinen Befund. „Nach neurologischen Ursachen wurde nicht gesucht“, sagt die Patientin. Im Dezember suchte Schmidt Hilfe bei einen HNO-Arzt in Dudweiler. In der Praxis fiel sie in Ohnmacht. Wie ihre Hausärztin sprach sich der HNO-Arzt für eine schnelle Einweisung ins Krankenhaus aus.

„Mit der Einweisung meiner Hausärztin bin ich am 3. Januar zu Uniklinik Homburg gefahren.“ Dort landete sie zunächst in der Klinik für Innere Medizin. Und erlitt auch dort einen Ohnmachtsanfall. Nach einer Untersuchung in der Notfallaufnahme sei sie in die Abteilung für Neurologie geschickt worden, sagt Schmidt. „Dort hat eine junge Ärztin einen Test mit mir gemacht: Ich sollte mit dem Finger an die Nase fahren. Dann habe ich drei Stunden gewartet.“ Schließlich sei ein Oberarzt aufgetaucht. „Obwohl auf der Einweisung vermerkt war, dass das Gehirn im Kernspintomografen untersucht werden soll, schickte der Arzt mich ohne Behandlung wieder nach Hause. Das sei kein neurologisches Problem, man könne mich nicht stationär aufnehmen. Dann riet der Arzt mir noch, die Kernspinaufnahmen anderswo ambulant machen zu lassen“, erzählt die Frau.

Auf SZ-Anfrage erklärte ein Sprecher des Universitätsklinikums, in jeder Notaufnahme stehe die akute Versorgung von Notfällen im Vordergrund. Patienten in Lebensgefahr müssten gegebenenfalls vorgezogen werden. Daher könne es immer auch zu längeren Wartezeiten kommen. „Uns ist bewusst, dass diese Rahmenumstände für Patientinnen und Patienten irritierend sein können und auch in Einzelfällen zur Verärgerung führen.“ Und weiter: „Wir möchten vorab betonen, dass sich der Oberarzt ausdrücklich dafür entschuldigen möchte, wenn die Patientin sein Verhalten als unfreundlich wahrgenommen hat.“

Die Klinik stellt den Fall etwas anders dar, als Esther Schmidt ihn geschildert hat. Der Kliniksprecher sagt: „Die Patientin wurde gegen 11 Uhr zunächst in der Zentralen Notaufnahme im Gebäude der Inneren Medizin untersucht und als nicht akut gefährdet eingestuft. Es wurde eine Standard-Diagnostik mit Blutuntersuchung, Blutdruckmessung, EKG und zusätzlichem Herzultraschall durchgeführt.“ Da die Patientin wegen eines kurzzeitigen Kreislauf-Kollapses gestürzt sei, hätten die Ärzte gegen 11.40 Uhr auch ihren Kopf im Computertomografen untersucht, um eine Hirnblutung ausschließen zu können. „Die Untersuchungsergebnisse waren unauffällig, und die Patientin wurde gegen 13 Uhr von der Zentralen Notaufnahme in die Notaufnahme der Neurologie im Gebäude des Neurozentrums verlegt. Anhand des Zeitstempels ist erkennbar, dass die Patientin in der neurologischen Notaufnahme unmittelbar weiterbehandelt wurde“, erläutert der Klinik-Sprecher. „Da sich keine akute internistische oder neurologische Ursache der Symptomatik ergeben hat, waren die Voraussetzungen für eine stationäre Aufnahme in der Neurologie nicht gegeben.“ Der Oberarzt habe der Patientin erläutert, in ihrem Fall sei die stationäre Aufnahme im internistischen Bereich angezeigt. Dort könnten unter anderem mögliche Herzrhythmus- und Kreislaufprobleme festgestellt werden. „Dies lehnte die Patientin jedoch leider ab und verließ die Notaufnahme ohne weitere Rücksprache“, sagt der Sprecher.

Auf der Einweisung der Patientin sei eine „erforderliche MRT-Untersuchung“ nachweislich nicht vermerkt. Ohne eine medizinische Notwendigkeit könnten Ärzte in Notaufnahmen keine unmittelbare MRT-Untersuchung anordnen. Das habe der Oberarzt der Patientin erläutert und ihr eine ergänzende, ambulante EEG-Untersuchung sowie gegebenenfalls auch ein ambulant durchgeführtes MRT empfohlen, erklärt der Klinik-Sprecher. Bei einer Computertomografie werden mit Hilfe von Röntgenstrahlen Schichtaufnahmen des Körpers erstellt, bei einem aufwendigeren Kernspin (MRT) werden innere Organe und Gewebe mit Hilfe von Magnetfeldern und Radiowellen sehr genau dargestellt.

Da Schmidt vor 14 Jahren an der Homburger Uniklinik an den Ohren operiert worden war, hat sie auch Kontakt zur HNO-Abteilung aufgenommen. „Im Gespräch sagte mir der Arzt, er glaube nicht, dass meine Ohnmachtsanfälle von den Ohren kommen. Man müsse zuerst alles andere ausschließen.“ Trotz der vielen Arzt- und Krankenhausbesuche waren die Ursachen für Esther Schmidts allergische Reaktionen und Ohnmachtsanfälle nach über einem halben Jahr nicht geklärt.