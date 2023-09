Kommunalpolitik Christiane Blatt kandidiert wieder in Völklingen

Völklingen (mr) Bei der Oberbürgermeister-Wahl kommendes Jahr in Völklingen – voraussichtlich am 9. Juni – wird die amtierende Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD) wieder kandidieren. Bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend in der Kulturhalle in Völklingen-Wehrden wurde sie mit 88,1 Prozent zur Kandidatin der SPD gekürt.

16.09.2023, 11:09 Uhr

Christiane Blatt Foto: BeckerBredel