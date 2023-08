Baustellen im Überblick Saarländer müssen auch zu Schulbeginn mit Verkehrsbehinderungen durch Baustellen rechnen

Dass den Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mal jemand lobt, kommt anscheinend eher selten vor. Jedenfalls ist Moritz Birk, der beim LfS für Baukoordination und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, angenehm überrascht (so scheint es zumindest). Wem es einfällt, den LfS zu kontaktieren, der will sich offenbar meist beschweren. Klar, Baustellen stehen nun mal in der ewigen Rangliste der Aufregerthemen ziemlich weit oben.