Corona : Saar-Uni untersucht Wirkstoffe für Verstärker-Impfung

Homburg Nach sechs Monaten sinkt der Schutz der Corona-Impfung auf ein Zehntel seines ursprünglichen Werts. Forscher der Saar-Uni untersuchen, wie die Booster-Impfung wirkt.

Die sogenannte Booster-Impfung gegen Corona ist in aller Munde. Doch welcher Impfstoff ist für eine Auffrischung der beste? Darauf geben Untersuchungen der Saar-Universität nun erste Hinweise. Sechs Monate nach dem ersten Impfdurchgang, so Professor Martina Sester von der Abteilung für Transplantations- und Infektionsimmunologie der Homburger Uniklinik, „gehen wir davon aus, dass der Corona-Impfschutz auf ein Zehntel seines ursprünglichen Wertes gesunken ist“. Das sei ein auch von anderen Impfungen bekannter Wert. „Und deshalb ist eine dritte Impfung jetzt notwendig.“

Eine seit Monaten laufende Untersuchung mit 550 Testpersonen an der Uni-Klinik in Homburg zeige, dass bei der Impfung der Wirkstoff des US-Herstellers Moderna das Immunsystem am stärksten stimuliere. Allerdings werde dieser Schutz mit einem Mehr an Nebenwirkungen erkauft. Die Homburger Forscher gehen davon aus, dass sich dies auch bei der Verstärkerimpfung auswirkt. Das sei ein Grund, weswegen die US-Arzneimittelbehörde FDA bei Moderna für die sogenannte Boosterimpfung mittlerweile nur noch die halbe Wirkstoff-Dosis empfehle. Diese Empfehlung habe am Donnerstag die Ständige Impfkommission (Stiko) für Deutschland übernommen. In der Regel seien die für den Booster empfohlenen sogenannten mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer-Biontech dennoch recht gut verträglich. „Bei immungesunden Menschen macht es bei der Boosterimpfung vermutlich keinen großen Unterschied, welcher eingesetzt wird.“