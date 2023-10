Wetter-Prognose Novemberwetter im Oktober – auch das Wochenende bleibt im Saarland ungemütlich

Kein Ende in Sicht: Menschen im Saarland müssen sich auch am Wochenende auf bewölktes Wetter und Regen einstellen. Kleiner Trost: dafür bleibt es mild: Am Freitag erreichen die Temperaturen 11 bis 15, am Samstag 12 bis 16 und am Sonntag 13 bis 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.