18 000 Dosen : Novavax-Impfungen starten am Samstag im Saarland – Terminbuchungen ab heute möglich

Novavax-Impfungen starten am Samstag im Saarland – Terminbuchungen ab heute möglich

Saarland Der Impfstoff von Novavax soll die Impfkampagne gegen das Coronavirus wieder in Gang bringen. Seit heute steht fest: Bereits ab Samstag können sich Menschen im Saarland damit impfen lassen. Terminbuchungen sind seit heute, 15 Uhr, möglich.

Im Saarland können sich die Menschen ab Samstag, 26. Februar, mit dem Novavax-Impfstoff gegen das Coronavirus impfen lassen. Das hat das Gesundheitsministerium des Saarlandes mitgeteilt. Laut Bundesgesundheitsministerium wird der Impfstoff am Freitag geliefert.

Novavax-Impfung – Terminbuchungen ab Donnerstag möglich

Bereits seit heute Nachmittag, 15 Uhr, könnten sich die Menschen für eine Novavax-Impfung anmelden, teilt das Saar-Ministerium mit. Geimpft werde ab Samstag zunächst in allen vier Impfzentren, also: Saarbrücken, Neunkirchen, Wadern und Saarlouis. „Die Hälfte der Impfdosen wird an die niedergelassene Ärzteschaft, die saarländischen Krankenhäuser und die saarländischen Betriebsärzte abgegeben“, klärt das Saar-Ministerium auf.