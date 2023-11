Starke Einschränkungen Notfahrpläne bei der Deutschen Bahn im Saarland

Der Warnstreik bei der Deutschen Bahn hat am Donnerstag im regionalen Bahnverkehr im Saarland und in Rheinland-Pfalz zu starken Einschränkungen geführt. Trotz eines angelaufenen Notfallplans müssen Fahrgäste nach Angaben einer Bahnsprecherin mit massiven Einschränkungen rechnen. Sofern es möglich sei, rate sie Fahrgästen, ihre Reise auf einen Zeitpunkt nach dem Streik zu verschieben, sagte sie am frühen Donnerstagmorgen. Ansonsten sollten diese sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die geplanten Zugverbindungen informieren. Es gilt ein stark ausgedünnter Fahrplan. Busse sowie Straßenbahnen des öffentlichen Nahverkehrs sind nicht von dem Warnstreik betroffen.