Entscheidung fällt nach Sommerpause : Noch drei Bieter für Neunkircher Krankenhaus

Neunkirchen Nach der Sommerpause will die Stiftung Kreuznacher Diakonie verkünden, an wen sie die Klinik verkauft. Die Verhandlungen scheinen schwierig zu sein.

Wer der Käufer des Krankenhauses in Neunkirchen sein wird, will der derzeitige Träger, die Stiftung Kreuznacher Diakonie, nach der Sommerpause bekannt geben. Dann sei „mit belastbaren Ergebnissen zu rechnen“, sagte eine Diakonie-Sprecherin. Es seien derzeit noch „drei spannende Bieter“ im Rennen, mit denen die Diakonie in intensiven Verhandlungen stehe. „Dabei konzentrieren wir uns derzeit auf das zukunftsträchtigste der drei Konzepte und nicht auf den höchsten Preis. Für Vorstand und Geschäftsführung ist es wichtig, eine gute und tragfähige Perspektive zu entwickeln, dies scheint Stand heute möglich“, erklärte die Diakonie.