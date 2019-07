Ungewöhnliche Statistik : Nirgendwo blitzt es häufiger als im Saarland

Im Saarland so viele Blitze wie nirgends sonst in Deutschland. (Symbolbild). Foto: dpa/Ole Spata

Saarbrücken Und Saarbrücken war 2018 die Landeshauptstadt, wo Experten die meisten Blitze zählten.

In keinem anderen deutschen Bundesland gab es im vergangenen Jahr pro Quadratkilometer Fläche so viele Blitze wie im Saarland. Zugleich war Saarbrücken die blitzreichste Hauptstadt eines Bundeslandes, wie aus dem Blitz-Informationssystem des Unternehmens Siemens hervorgeht. Danach wurden 2018 deutschlandweit rund 446 000 Blitzeinschläge verzeichnet – etwa 3000 mehr als im Jahr zuvor. In Saarbrücken gab es drei Blitze pro Quadratkilometer.