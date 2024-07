SERIE AUF ZUM BERLIN-MARATHON „Ein Trainingsplan ist ein Gerüst, das individuell ausgestaltet wird“

Auch die sogenannten Intervall-Läufe nehmen einen hohen Stellenwert in der Vorbereitung ein und stehen meist beim Dienstags-Treffen auf dem Trainingsplan. Hierbei wird in der Regel das avisierte Wettkampftempo in Teilabschnitten etwas schneller, dafür aber mit Trab-Pausen gelaufen. Der Körper wird dadurch an die Ziel-Geschwindigkeit des Marathons herangeführt. „Man entwickelt gleichzeitig eine so genannte Tempohärte, schafft also die Voraussetzungen, beim Wettkampf das gewünschte Tempo am Stück durchzuhalten.“ Beim Intervall-Laufen, wie auch später im Wettkampf, ist ein gleichmäßiges Tempo besonders wichtig, betont Kont: „Dafür ist eine Laufbahn am besten geeignet, weil man da sehr präzise auf das Tempo achten kann, am besten mit einer Sport-Uhr, die die Geschwindigkeiten genau misst.“