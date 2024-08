„Nicht nur gutmeinende Menschen unterwegs“ Saar-Landesregierung offen für anlassbezogene Grenzkontrollen

Die Grenzkontrollen zur Europameisterschaft in Deutschland und den Olympischen Spielen in Paris waren laut Saar-Innenminister Reinhold Jost (SPD) „ein geeignetes Mittel, zielführend und ein Erfolg“. Die Zahlen zeigten, dass der Aufwand sich gelohnt habe: Laut vorläufiger Bilanz der Bundespolizei wurden bei den Kontrollen anlässlich der EM vom 7. Juni bis 19. Juli insgesamt 9172 unerlaubte Einreisen festgestellt, wie aus einer vorläufigen Bilanz hervorgeht. Davon wurden 6401 Personen an der Grenze zurückgewiesen, 1198 Haftbefehle wurden in diesem Zeitraum vollstreckt und 275 Schleuser vorläufig festgenommen. Aktuelle Zahlen zu den Grenzkontrollen während Olympia liegen derzeit noch nicht vor.