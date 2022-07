Jetzt kostenlos abonnieren : Neuer SZ-Newsletter „Thema:Klima“ – was der Klimawandel für die Menschen hier im Saarland bedeutet

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Von der neuen Windkraftanlage in der Region bis zu einfachen Energiespar-Tipps. Unser neuer SZ-Newsletter „Thema:Klima“ soll Antworten geben auf die wichtige Frage: Was bedeutet der Klimawandel für uns hier im Saarland? Los geht es am 29. Juli, gratis abonnieren können Sie ihn jetzt schon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Klimawandel ist das Thema unserer Zeit. Er betrifft alle, weltweit. Doch was genau bedeutet Klimawandel für die Menschen im Saarland?

Darum soll es gehen im neuen Gratis-Newsletter der Saarbrücker Zeitung „Thema:Klima – der Newsletter für die Zukunft im Saarland“.

Wir geben Energiespar-Tipps für die Menschen im Saarland, ordnen aktuelle Studien und Analysen ein und klären, ob E-Fuels wirklich eine Alternative für Verbrenner sein können. Außerdem führen wir Experten-Interviews und informieren Sie über die aktuellsten Trends und Tipps im Bereich gesunde Ernährung. Wir stellen neue Hochwasser-Konzepte in der Region vor und berichten, wenn es Streit gibt um neue Windkraftanlagen im Saarland.

„Thema:Klima“ soll also Antworten geben auf die wichtige Frage: Was können wir jetzt und vor allem hier im Saarland gegen die Klimakrise tun? Junge Familien im Saarland genauso wie Studenten, Schüler oder Wirtschaftsentscheider in der Region.