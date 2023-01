Neurologe der Uniklinik nennt Risikofaktoren : „Stumme Schlaganfälle sind nicht harmlos“

Ein kurzes Kribbeln in Arm oder Bein oder sonstwo im Körper kann auf einen stummen Schlaganfall hinweisen, der keine weiteren Symptome verursacht. Doch er schädigt das Gehirn und kann Vorbote eines offenen Schlaganfalls sein. Foto: Getty Images/iStockphoto/nebari

Homburg Ein Kribbeln im Körper kann auf einen Hirnschlag hindeuten, der sonst keine Symptome verursacht.

Im Alter erleidet jeder vierte Mensch einen Schlaganfall, den er nicht oder kaum wahrnimmt oder bei nächtlichem Auftreten sogar verschläft. Mediziner reden vom stillen oder stummen Schlaganfall. Die Abläufe sind die gleichen wie bei einem offensichtlichen Schlaganfall, doch die Symptome bleiben aus oder sind nur wenige Minuten bis einige Stunden lang in abgeschwächter Form zu spüren. „Das kann ein Kribbeln im ganzen Körper sein, leichte Lähmungen in Armen oder Beinen, oder der Mundwinkel hängt etwas herunter“, erläutert Professor Dr. Klaus Faßbender, Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum des Saarlandes. „Bei solchen Anzeichen, selbst wenn sie nach einer Nacht wieder ganz abgeklungen sind, sollte man sich nicht scheuen, sofort zum Arzt zu gehen oder sogar den Rettungsdienst zu rufen.“ Ein stummer Schlaganfall könne immer der Vorbote eines offenen Schlaganfalls sein.