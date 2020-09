Aktuelle Covid-19-Fälle im Landkreis Neunkirchen : Kita Wellesweiler mit zwei weiteren Fällen

Wellesweiler Eine weitere Gruppe der Kita Wellesweiler muss in Quarantäne, dies meldet die Kreisverwaltung. Zwei Personen sind positiv getestet worden, nachdem wie berichtet eine Erzieherin am Mittwoch positiv getestet und die Einrichtung geschlossen worden ist.

Kreis Neunkirchen Am Freitagabend meldete die Kreisverwaltung, dass es drei weitere Covid-19 Fälle (plus zwei in Neunkirchen und einen weiteren in Eppelborn) gebe. Insgesamt gibt es also 315 positive Covid-19-Fälle. Von den insgesamt 315 Erkrankten können 293 Personen (plus null) als geheilt betrachtet werden, da aus der Quarantäne entlassen.