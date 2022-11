Katharina Spies und Lisa-Marie Offer : Zwei vermisste 13-jährige Mädchen aus Neunkirchen – Polizei bittet um Mithilfe

Seit Mittwoch werden in Neunkirchen zwei 13-jährige Mädchen vermisst. Nun bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Am 16. November, am frühen Nachmittag, wurde sie zuletzt in Begleitung der ebenfalls vermisst gemeldeten 13-jährigen Lisa-Marie Offer in der Innenstadt von Neunkirchen gesehen.