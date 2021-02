Amateurfußball : SV Kohlhof: Basler kommt jetzt, Wagner erst im Sommer

Kohlhof (sho) Nach der gescheiterten Spielgemeinschaft mit dem Nachbarverein SV Niederbexbach waren die Fußballer des SV Kohlhof ein Jahr lang von der saarländischen Fußballbühne verschwunden. Zu Beginn der aktuellen Runde feierten die Kohlhofer als eigenständige Mannschaft ihr Comeback.

Der „Wiedereinsteiger“ lag in der Kreisliga A Saarpfalz zur Saisonunterbrechung auf Rang neun.

In der Zwangspause tüftelt der SVK nun am Kader für die kommende Runde. Und ist in dieser Hinsicht schon ziemlich weit. Alle Spieler laufen auch nächste Saison für den A-Ligisten auf. Mit Mark Basler konnte auch ein Winterneuzugang begrüßt werden. Der Mittelfeldspieler kommt von Bezirksliga-Aufsteiger DJK Münchwies. „Ich bin zum SV Kohlhof gewechselt, um dieses interessante Projekt zu unterstützen und neue Erfahrungen zu sammeln“, sagt der Neuzugang. Er hat bereits seine Zusage für die nächste Saison gegeben. Dann wird er auch Kohlhofs Sommer-Neuzugang Tim Wagner treffen. Wagner spielte zuletzt beim SV Furpach, trug früher aber auch schon das Trikot des SVK.