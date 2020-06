17. und 18. Drogentoter im Saarland 2020 : 53-Jähriger und 36-Jähriger sterben an Drogenvergiftung

Kreis Neunkirchen Zwei Männer aus dem Raum Neunkirchen sind an einer Drogenvergiftung gestorben. Das ergab die Obduktion in der Rechtsmedizin.

Bereits am 28. Januar verstarb ein 53 Jahre alte Mann in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Neunkirchen. Das teilte die Polizei am Mittwoch, 6. Juni, mit.