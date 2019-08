Wellesweilerstraße war komplett gesperrt : Zwei Verletzte bei Crash in der Innenstadt

Zwei Verletzte bei Crash in der Innenstadt

Neunkirchen Glück im Unglück: Nach einem Crash in der Innenstadt konnten die Verletzten allein ihre Fahrzeuge verlassen.

Zwei Männer sind bei der Kollision dreier Autos in der Wellesweilerstraße in der Neunkircher Innenstadt sind am Montagmorgen, 26. August, verletzt worden. Während des rund zweistündigen Feuerwehreinsatzes musste die zentrale Wellesweilerstraße zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden.