Tanzsport : Optimale Ausbeute für Dancepoint Neunkirchen

Neunkirchen Der Verein schickt bei der Tanzsport-Saarlandmeisterschaft zwei Paare ins Rennen – und gewinnt zwei Titel.

Zwei Paare, zwei Meistertitel, das nennt man eine optimale Ausbeute. Und die gelang den Paaren von Dancepoint Neunkirchen bei den Tanzsport-Saarlandmeisterschaften in der ATSV-Halle in Saarbrücken. Die Jüngsten, Matteo Zimmermann und Johanna Stadtfeld, wurden in ihrer Altersgruppe, Kinder D Latein (bis elf Jahre), Vizemeister. Dann machten sie von ihrer Doppelstartmöglichkeit Gebrauch und tanzten bei den älteren Junioren I (zwölf und 13 Jahre) und wurden hier Landesmeister. Simon Stadtfeld und Gabriela Nedelcheva holten den Titel bei den Junioren II D Latein (14/15 Jahre) und wurden anschließend Vizemeister bei den Junioren II C Latein. Insgesamt waren in Saarbrücken knapp 40 Paare aus neun Vereinen am Start.