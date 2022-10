Senioren im Landkreis : Zuwendung für Seniorenarbeit im Kreis

Neunkirchen Landkreis unterstützt 32 Altenbegegnungsstätten im Kreis

In diesem Jahr wird die ehrenamtliche Arbeit von 32 Altenbegegnungsstätten insgesamt mit 12 700 Euro unterstützt, um zum Erhalt dieser wichtigen Strukturen beizutragen.

„Der Betrag soll aber vor allem eine Geste für die geleistete Arbeit sein“, so Landrat Sören Meng bei der Feierstunde in Neunkirchen. „Gerade in Zeiten von Corona und Abstandhalten war und ist das Thema Vereinsamung präsent.