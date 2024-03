Zupforchester Wiebelskirchen Zupforchester hat sich aufgelöst

Das Zupforchester Neunkirchen-Wiebelskirchen war ein gemeinnütziger Verein und deshalb fließt das verbliebene Vereinsvermögen auch gemeinnützigen Zwecken zu. Knapp 5500 Euro waren am Ende noch in der Vereinskasse, und die gehen zu gleichen Teilen an den Gemeindebezirk Wiebelskirchen der evangelischen Hoffnungskirchengemeinde, wo das Orchester über viele Jahre hinweg das Haus an der Kirche als Proberaum nutzen durfte, an den Heimat- und Kulturverein Wiebelskirchen, an den Kulturverein in Neunkirchen und an den Bund für Zupf- und Volksmusik (BZV) in Saarbrücken zur Unterstützung der Jugendarbeit.