TV Heiligenwald : Schwitzen und Spaß haben bei Zumba-Party

Heiligenwald Der TV Heiligenwald hatte mit seinem Zumba-Wochenende den Nerv der Teilnehmer getroffen. Internationale Zumba-Trainer vermittelten neue Choreographien, und auch der Spaß kam nicht zu kurz.

An der Jam-Session in der Jahnturnhalle nahmen nicht nur saarländische Zin-Instructoren teil; auch etliche „Pälzer“ ließen sich die Chance zu der ganz besonderen Weiterbildung nicht entgehen.

Auf Englisch brachte Seluco den Teilnehmern vier verschiedene Choreographien unterschiedlicher Stilrichtungen bei. Darüber hinaus erarbeitete die Gruppe zum Schluss in einem gemeinsamen „Networking“ noch eine ganz neue Choreographie.

Nach anstrengenden drei Stunden knüpften die Instructoren noch regionale und überregionale Kontakte zu den anderen Zumba-Trainern. Die Session bot zum einen eine ganz besondere Austauschplattform, zum anderen lernten die Teilnehmer viel Wertvolles in der Schulung, womit sie ihre Fähigkeiten verbessern konnten und was sie in ihren Stunden zukünftig einbringen können.