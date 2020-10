Vor dem Momentum in Neunkirchen : Licht als Zeichen der Solidarität

Neunkirchen Zum Welthospiztag am 10. Oktober verteilt das Ambulante Hospiz St. Josef Neunkirchen Kerzen.

Hunderte von Kerzen sollen am Samstagabend an den Fenstern von Neunkircher Bürgerinnen und Bürgern leuchten: Als sichtbares Zeichen der Solidarität für Sterbende und Schwerkranke. Zum Welthospiztag am 10. Oktober haben Petra Hohnsbein und Sarah Fischbach vom Ambulanten Hospiz St. Josef und Christel Müller vom Förderverein am Freitagnachmittag Kerzen an die Passanten verteilt. Die erste, die gegen eine freiwillige Spende ihre Kerze in Empfang nahm, war Inez Schmitz. Vor fast genau einem Jahr ist ihre Mutter verstorben, tröstlich versorgt in einer stationären Hospizeinrichtung. „Eine ambulante Versorgung war nicht mehr möglich“, berichtet Inez Schmitz, die betont: „Gut, dass es so etwas gibt, das kann man nicht hoch genug schätzen.“