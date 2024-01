Zukunftsdiplom für Schüler in Neunkirchen Orientierungshilfe für Schüler in Sachen Berufswahl

Im vergangenen Jahr wurde das Projekt „Zukunftsdiplom“ zum mittlerweile zehnten Mal durchgeführt. Bei der Abschlussveranstaltung am vergangenen Mittwoch hat der Beigeordnete Thomas Hans die „Zukunftsdiplomandinnen und -diplomanden“ und die beteiligten Akteure aus Unternehmen und Schulen begrüßt und ihnen für ihre Teilnahme an dem Projekt gedankt. Zum Abschluss wurden die Schüler zu einem Kinofilm inklusive Verpflegung mit Popcorn und Getränk in den Cinetower eingeladen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.