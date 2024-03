Zoo Neunkirchen Von kleinen Tieren und großen Geheimnissen

Norbert Fritsch gibt sich geheimnisvoll. Schon bald, so erzählt er der SZ, werde es erstaunliche Neuigkeiten in Sachen Nachwuchs geben. Allerdings, und da lässt sich der Neunkircher Zoodirektor gar nicht überreden, hält er an der selbst gesetzten Maxime fest: Eine Geburt wird erst dann gemeldet, wenn sie zum einen erfolgt und zum anderen ohne Komplikationen verlaufen ist. Punkt.