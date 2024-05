Zoo Neunkirchen Platz 3 für den Neunkircher Zoo

Die EAZA-Biobank wurde entwickelt, um die Zucht bedrohter Tierarten und den Artenschutz in Zoos sowie darüber hinaus mit genetischen Methoden nach dem aktuell besten wissenschaftlichen Stand zu unterstützen, teilt der Zoo weiter mit. Die zoologischen Einrichtungen sammeln die Proben bei den Tieren und senden sie an einen von vier Hubs, die im Auftrag des Verbandes die Proben konservieren und lagern. Der zuständige Hub für den Neunkircher Zoo ist das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Forscherinnen und Forscher können durch die Biobank auf diese Proben zurückgreifen, die für ihre Forschungen unerlässlich sind.