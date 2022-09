ASW Neunkirchen : Erfolgreiche Fortbildung an der ASW 

Neunkirchen Die ASW ist eine duale Bildungseinrichtung der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Saar: Vor kurzem wurden die Zeugnisse an die neuen ASW-Fachwirte übergeben. Im November starten neue Ausbildungsgänge.

Auch im 17. Jahr, der seit 2005 an der ASW stattfindenden Fort- und Weiterbildungen, Zeugnisse für einen erfolgreichen Abschluss verliehen. Seinen „Respekt und Anerkennung für die Lehrgangsteilnehmer, über neun Monate sich nebenberuflich weiter- und fortzubilden“, sprach ASW-Studiengangsleiter Prof. Dr. Kunz bei der Zeugnisvergabe aus. Diesen Worten schlossen sich auch die Fachbereichsleiter für Industrie 4.0 Prof. Dr. Jürgen Kohlrusch und Prof. Dr. Christof Graf für Digital Marketing und General Management an. Sie alle lobten das große Engagement und die guten Zeugnisergebnisse. „Seit 2005 hat die ASW, bis 2012 noch in St. Ingbert, danach in Neunkirchen über 600 Lehrgangsteilnehmer nach erfolgreichem Abschluss zum ASW-Fachwirt ernennen können“, so Prof. Dr. Christof Graf in einem kleinen Rückblick. „Digitales und Hybrides Forschen, Lehren und Lernen waren z.B. 2021/2022 Inhalte des neunmonatigen Fort - und Weiterbildungslehrgangs Digital Marketing & Kommunikationsmanagement“, so Prof. Dr. Christof Graf zu den Absolventen. Dieser seit 2020/2021 konzipierte Lehrgang findet zum Beispiel ausschließlich online statt. Auch Prof. Dr. Kohlrusch lobte die Teilnehmer des Lehrgangs Industrie 4.0, die sich aktiv an den Vorlesungen beteiligt haben. Er empfahl diesen den Spaß an IT und Technik beizubehalten.