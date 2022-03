Polizei Neunkirchen : Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Motorrad in Merchweiler

Merchweiler Am Mittwoch, 30. März, gegen 7.20 Uhr, kam es in Merchweiler, in der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 122 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw, bei welchem der Motorradfahrer zu Fall kam und verletzt wurde.

Zum Unfallhergang gibt es bislang widersprüchliche Angaben. Die Örtlichkeit soll zum Unfallzeitpunkt stark befahren gewesen sein.