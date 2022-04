Polizei Neunkirchen : Zeugenaufruf nach Diebstahl von Bauzäunen

Dirmingen Zwischen Sonntag, 10. April, 9 Uhr, und Montag, 11. April, 10.50 Uhr wurden an einer Baustelle in der Illinger Straße am Ortseingang Dirmingen mehrere Bauzäune entwendet. Die Bauzäune hätten seit Juli 2021 dort gestanden.

Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.