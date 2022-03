Polizei Neunkirchen : Unbekannter schleppt Auto ab und baut mehrere Unfälle

Schiffweiler Am Mittwoch, 2. März, gegen 21 Uhr, kam es in Schiffweiler in der Klosterstraße zu einer Unfallflucht: Eine unbekannter Fahrer, der mit einem Geländewagen unterwegs war, hat einen anderen Pkw, der ordnungsgemäß geparkt in der Michelstraße stand, ohne Wissen des Fahrzeughalters, abgeschlept, wie die Polizei mitteilt.

Er befestigte das Auto an dem Geländewagen und fuhr mit diesem in Fahrtrichtung Klosterstraße davon. Während des Abschleppvorganges kam es in der Klosterstraße zu mehreren Beschädigungen beziehungsweise Unfällen, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Schließlich wurde das abgeschleppte Fahrzeug auf der Straße in der Klosterstraße zurückgelassen und der Fahrer des Geländewagens entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle.