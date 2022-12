Betriebshof Neunkirchen : Winterdienst: Erst sind die Hauptstraßen dran

Neunkirchen Seit Mittwoch, 14. Dezember, 7.30 Uhr, sind rund 120 Mitarbeiter des zentralen Betriebshofs Neunkirchen (ZBN) im Winterdiensteinsatz, um die Straßen auf dem Stadtgebiet zu räumen und zu streuen. Vorsorglich waren bereits dienstags zuvor, Mitarbeiter unterwegs und haben Salzsole auf die Straßen aufgebracht, so die Neunkircher Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

In den Tagesrandzeiten und am Wochenende stehen rund 100 Mitarbeiter in Bereitschaft, um den Streudienst außerhalb der Dienstzeiten zu gewährleisten. Tagsüber werden je nach Witterungslage ab 6 Uhr bis zu 200 Mitarbeiter eingesetzt.