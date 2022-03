Magier Maxim Maurice lädt ein : Eine Gala ganz im Zeichen der Zauberkunst

Maxim Maurice ist Gastgeber der Zaubergala und wird auch selbst als Zauberer auf der Bühne stehen. Es bleibt abzuwarten, ob er sein Publikum mit einer Wasserillusion, wie hier zu sehen, unterhalten wird. Foto: Dirk Guldner - guldner.de/Dirk Guldner

Saarbrücken Der Saarlouiser Magier Maxim Maurice lädt zu einer magischen Show in die Neue Gebläsehalle nach Neunkirchen ein, um das Publikum zum Staunen zu bringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Von der Schulaula in die größten Hallen der Region – die Zaubergala „Modern Art Of Magic“ von Maxim Maurice feiert am Mittwoch, 20. April, um 20 Uhr zugleich ein Jubiläum als auch eine Premiere. Denn die 15. Ausgabe der erfolgreichen Reihe steigt erstmals in der Neuen

Gebläsehalle in Neunkirchen.

Dabei hat alles bescheiden angefangen: In der Aula seiner Schule stellte der Saarlouiser im Alter von 16 Jahren die erste Show dieser Art auf die Beine: „Ich wurde von einer anderen Zaubergala dazu inspiriert, bei der ich hinter der Bühne mitgeholfen habe“, blickt er zurück. Voller Begeisterung organisierte er eine Veranstaltung zugunsten der SOS-Kinderdörfer. Als junger Zauberlehrling „zerlegte“ er dabei nicht nur seine Assistentin in vier Teile. „Ich wollte gefühlt alles machen“, erinnert sich Maxim Maurice sich.

Bis heute packt der Zauberer bei der Gala auch hinter den Kulissen fleißig mit an. Das Ganze sei zwar viel professioneller geworden, aber wie schon zu den Anfängen unterstützen ihn nach wie vor Freunde und Familie. So sei zum Beispiel das Catering eine Herzenssache: „Mama kocht immer noch am besten“, sagt er schmunzelnd.

Jaana Felicitas tritt bei der Zaubergala in der Neuen Gebläsehalle auf. Sie verblüfft ihr Publikum mit einem schwebenden Stuhl. Foto: Andreas Meinhardt

Obwohl er 2022 zum ersten Mal mit seiner Gala in die Neue Gebläsehalle kommt – in Neunkirchen war er mit der Reihe bereits bei der zweiten und dritten Ausgabe 2006 und 2007 zu Gast. Dann wechselte er von 2008 bis 2012 in seine Heimatstadt Saarlouis und ab 2013 stieg die Show in der Saarbrücker Congresshalle: „Aber nicht nur das Publikum wurde immer mehr, sondern auch die Show immer größer“, erklärt er den erneuten Wechsel nach Neunkirchen, wo die Bühne einfach optimal sei.

Alle seine Gäste würden völlig unterschiedlichen Darbietungen präsentieren. So sei Jaana Felicitas eine der wenigen Frauen der Zauberszene – und eine der besten. Sie sei bereits in einer US-TV-Show in Las Vegas aufgetreten und verblüffe auch das saarländische Publikum mit ihrem schwebenden Stuhl.

Nicolai Striebel sei dagegen ein Vertreter der Sparte Manipulation, die als „Königsdisziplin in der Zauberkunst“ gelte, sagt Maurice. Er sei in vielen europäischen Ländern und Kanada ausgezeichnet worden, lasse Papierflieger erscheinen und durch die Lüfte schweben. Das Duo „Siegfried & Joy“ mischt dagegen Comedy und Zauberei. Mit ihrer preisgekrönten Show hätten die beiden einen kometenhaften Aufstieg hingelegt.

Auch Maxime Maurice und sein Team zeigen einige Nummern. Dazu gehöre Gedankenlesen und das „größte Becherspiel der Welt“, verrät er und ergänzt: „Zudem moderiere ich zum Jubiläum erstmals die Gala“. Alle seine Gäste treten bei der nächsten Zauber-Weltmeisterschaft in Kanada auf. Und auch der Saarlouiser ist als Kongressteilnehmer vor Ort, um zu sehen, was es Neues in der Branche gibt.

„Ich hätte nicht gedacht, dass meine Idee so lange funktioniert“, blickt Maurice zurück. Doch bisher habe es noch keine Doppelung bei den Künstlern und deren Darbietungen gegeben. Denn es gebe so viele unterschiedliche Arten der Magie. Er versuche immer, Kollegen zu engagieren, die kurz vor dem großen Durchbruch stehen, erklärt er. So würden heute die Mentalisten Thommy Ten und Amelie heute durch die Welt touren und in Las Vegas auftreten.

Vor seiner Gala war er übrigens noch international unterwegs. Unter anderem hatte er Engagements auf Kreuzfahrtschiffen und bei einem zweiwöchigen Festival in Budapest. Neben Auftritten in Varietés und bei Dinnershows hat er für die nächste Zeit ein großes Ziel: „Ich möchte wieder eine große, eigene Show auf die Beine stellen.“