Zauberei in Neunkirchen : Die moderne Kunst der Zauberei

Siegfried & Joy zaubern in der Gebläsehalle. Foto: Max Hartmann

Neunkirchen Zauberer Maxim Maurice lädt mit internationalen Kollegen zur Zaubergala in Neunkirchen.

Magier Maxim Maurice und seine Gäste zaubern am Mittwoch, 20. April, um 20 Uhr in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. „Modern Art of Magic“ ist das Motto ihrer Zaubergala.

Gastgeber Maxim Maurice stellt bereits zusammen mit international ausgezeichneten Magiern wieder einmal ein abwechslungsreiches Programm zusammen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Besucher dürfen sich auf einen zauberhaften Abend mit einem bunten Mix aus den verschiedenen Welten der Magie freuen. Sensationelle Illusionskunst, verpackt in eine Explosion aus Glitzer, Spaß und Tigerfell – damit begeisterten Siegfried & Joy immer wieder. Für ihre preisgekrönte Debütshow wurden sie nicht nur in unzähligen Theatern und auf Festivals gefeiert, auch die Presse ist sich nach dem kometenhaften Aufstieg des Magic Duos einig: „Wer braucht da schon Las Vegas?“

Weibliche Zauberkünstlerinnen sind eher selten. Daher ist der Gastgeber unglaublich stolz mit Jaana Felicitas eine der besten in Neunkirchen dabei zu haben. Erst kürzlich feierte sie in der amerikanischen TV Show „Fool Us“ von Penn & Teller in Las Vegas einen grandiosen Auftritt. Mit Tanz und unglaublichen Schwebeeffekten wird sie auch das saarländische Publikum begeistern.

Die schwerste Disziplin der Zauberkunst ist die Manipulation – die der Fingerfertigkeit. Diese beherrscht Nicolai Striebel so gut, dass er mit seiner Darbietung bereits in vielen europäischen Ländern und bei einem großen Zauberfestival in Kanada ausgezeichnet wurde.

Und auch Maxim Maurice gibt mit seinem Team natürlich wieder einige neue Illusionen zum Besten. Welche Tricks es diesmal sein werden verrät der sympathische Saarländer allerdings noch nicht. „Da müssen sich die Zuschauer überraschen lassen.“

Die Veranstaltung findet unter den geltenden Corona-Schutz- und Hygiene-Maßnahmen statt. Aktuelle Informationen und eventuelle kurzfristige Änderungen sind auf der Homepage (www.nk-kultur.de) einzusehen.

Zaubergala Modern Art of Magic – Jaana Felicitas Foto: Andreas Meinhardt